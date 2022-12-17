إصابة قائد الشرطة البولندية بعد انفجار

2022/12/17 | 07:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحقق السلطات البولندية في حادثة الانفجار التي هزت مقر الشرطة الوطنية بوارسو، الأربعاء، بعد إطلاق القائد العام للشرطة قاذفة قنابل يدوية في مكتبه بالخطأ، حسبما نقلته تقارير إعلامية.

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