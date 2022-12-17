السعودية.. تداول إعلان ضبط مقيم نشر محتوى فيه

2022/12/17 | 08:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إعلان السلطات السعودية إلقاء القبض على مقيم نشر محتوى فيه "مساس بحرمة الحياة الخاصة".

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