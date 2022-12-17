واشنطن: شعبية التطبيق الصيني

2022/12/17 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

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قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، إن شعبية تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني" تيك توك" تثير قلق واشنطن، منوها بأنه يمكن أن يشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي.

وأضاف بيرنز، حسب ما ذكرته وسائل الإعلام: "أعتقد أن هذا التطبيق مصدر قلق حقيقي للحكومة"، لافتا إلى "أنه يشارك المسؤولين مخاوفهم الذين يصفون التطبيق بأنه تهديد للأمن القومي".

وأضاف بيرنز، "تيك توك هي شركة صينية، مما يعني أن الحكومة الصينية ستكون قادرة على الإصرار على الوصول إلى معلومات المستخدمين من الولايات المتحدة وحصولها على المعلومات، وكذلك التحكم في المحتوى على الشبكة الاجتماعية".

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يحظر تثبيت تيك توك على الأجهزة الإلكترونية للحكومة الفيدرالية.

ويحظر القانون الامريكي أيضاً استخدام التطبيق الشهير لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة وعرضها من قبل موظفي الحكومة في ولايات جورجيا وتكساس وألاباما وشمال وجنوب داكوتا.

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