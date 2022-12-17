كريم بنزيما يثير ضجة بشأن نهائي المونديال

2022/12/17 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

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أثار نجم هجوم نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم، الدولة الفرنسي كريم بنزيما، ضجة بشأن إمكانية ظهوره في المباراة النهائية لكأس العالم 2022، المقررة بين منتخبي فرنسا والأرجنتين، الأحد المقبل.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد تكهنت بأن بنزيما سيكون حاضراً في ملعب لوسيل، بجوار زملائه في منتخب فرنسا، حيث لا يزال مقيداً في قائمة الديوك.

لكن ديديه ديشامب، المدير الفني للديوك، كان حادا مع وسائل الإعلام في هذا الموضوع، بقوله ان "الاستفسار عن إمكانية حضور بنزيما سؤال سخيف لن أجيب عليه..



أفضل الانتقال للسؤال التالي".

ومن جانبه، أشعل بنزيما الجدل برسالة غامضة عبر حسابه على إنستغرام، قال فيها: "أنا لست مهتماً".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن هذه الرسالة المفخخة تثير علامات الاستفهام، عما إذا كان بنزيما يقصد حضوره لنهائي كأس العالم أم يشير لموضوع آخر، وهو ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.

وكان بنزيما قد غادر معسكر منتخب فرنسا، قبل يومين من مباراة الديوك الأولى في كأس العالم 2022 ضد أستراليا، بسبب إصابة عضلية، لكنه تعافى منها مؤخرا بعد علاج دام 3 أسابيع، وشارك في مباراة ودية مع فريقه ريال مدريد، أمس الخميس.

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