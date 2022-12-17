زلزال قوي يضرب مناطق انتاج النفط في الولايات المتحدة

2022/12/17 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

المعلومة/بغداد.. أعلنت السلطات الأميركية، السبت، أن زلزالا بقوة 5.4 درجات ضرب مناطق إنتاج النفط في غرب تكساس، ما أدى إلى اهتزاز المباني دون التسبب بأضرار.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع عند الساعة 5:35 مساء بالتوقيت المحلي (23:35 ت غ) على بعد 22 كيلومترا شمال غرب ميدلاند وعلى عمق نحو 8 كيلومترات.وأضافت الهيئة أن هزة ارتدادية بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر تبعت بعد 3 دقائق الهزة الأولى.وقال المكتب الوطني للأرصاد الجوية في ميدلاند على تويتر: "هذا رابع أقوى زلزال في تاريخ ولاية تكساس".وأفاد جاكوب رايلي خبير الأرصاد في قناة "كاي أل بي كاي" التلفزيونية على تويتر بأن الزلزال على الرغم من قوته المتوسطة فقد شعر به السكان في مناطق عدة من تكساس مثل لوبوك إلى أقصى الشمال، بالقرب من منطقة تكساس بانهاندل، وصولا إلى أوديسا على بعد 20 ميلا جنوب غرب ميدلاند.

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