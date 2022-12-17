بينها عاصمة جديدة.. العراق يعتزم انشاء 16 مدينة سكنية جديدة 

2022/12/17 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، السبت، عن وجود مخططات إنمائي لتنفيذ 119 مشروعاً سكنياً تتضمن 16 مدينة سكنية ، مشيرة الى أن فكرة بناء عاصمة متكاملة إدارية جديدة للبلاد موجودة ضمن ذلك المخطط. وقـال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية إن العاصمة الإدارية موجودة كرؤية ضمن المخطط الإنمائي موجودة لمدينة بغداد، كما ان الأماكن التي يمكن ان تنشأ عليها العاصمة الإدارية محددة، ولكن تبقى خطوات التنفيذ". وأضاف الهنداوي، أن "أحـد الأماكن المختارة لإنشاء العاصمة الإدارية هي المنطقة المقابلة لمدينة بسماية السكنية على مساحة أكثر من 50 كيلو متراً مربعاً، وهي يمكن أن تكون عاصمة إدارية جديدة لاستيعاب كل المباني الحكومية الموجودة في قلب العاصمة بغداد". وأضاف أنه "في ما يتعلق بقضية السكن، هناك العديد من المشاريع المدرجة ضمن الخطة الإنمائية للعراق بشكل عام والعاصمة بغداد، وتحتاج إلى تنفيذ، وهناك من ضمن المخططات الإنمائية 119 مشروعاً سكنياً في عموم العراق".

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