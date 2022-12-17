2022/12/17 | 09:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يتوجه التونسيون إلى صناديق الاقتراع، اليوم السبت، للإدلاء بأصواتهم بعد أن بدأ التصويت خارج تونس منذ 15 ديسمبر الحالي.ويتنافس ألف و58 مرشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب في 154 دائرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء اقتراع الداخل في الانتخابات التشريعية التونسية المركز الخبري الوطني.

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