2022/12/17 | 09:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصيب ثلاثة أشقاء، اليوم السبت، في نزاع مسلح في مدينة النجف، إثر خلاف عائلي. وقال مصدر أمني، إن “مشاجرة بين أقرباء تتعلق ببناء منزل، انتهت باصابة ثلاث أشقاء على يد أحد أبناء شقيقتهم”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالرصاص والسكاكين..



نزاع عنيف بين أقرباء يخلف 3 جرحى في النجف المركز الخبري الوطني.

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