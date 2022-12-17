ماسك يبحث عن مستثمرين جدد في تويتر

2022/12/17 | 10:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد موقع "سيمافور" الإخباري بأن الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، يبحث عن مستثمرين جدد لموقع تويتر في ظل هروب المعلنين وديون تلوح في الأفق.

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