امطار غزيرة.. متنبئ جوي يتوقع حالتين جويتين في العراق خلال الاسبوع الجاري

2022/12/17 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ جوي صادق عطية، اليوم السبت، اقبال العراق على حالتين جويتين مطريتين خلال هذا الأسبوع.

وقال عطية في تدوينه تابعتها (بغداد اليوم)، إن "العراق مقبل على حالتين جويتين مطريتين خلال هذا الأسبوع"، مضيفا، أن "الحالة المطرية الأولى تبدأ نهاية الأسبوع الحالي من (من 21 الى 24)".

وأوضح عطية أن "المنخفض الجوي يتعمق في كافة الطبقات مع منخفض جبهوي يتشكل يوم الأربعاء شرق المتوسط، وحركته وزاوية نزوله واندماجه مع منخفض السودان مازالت قيد المتابعة".



مبينا أن "تحديثات يومي الاثنين والثلاثاء القادمين مهمة لمناطق الامطار والبرق والرعد وكذلك الغزارة".

وأكد عطية "لا تستمعوا للتهويل وهي ليست عاصفة مطرية كما يروج البعض، بل حالة جوية ممطرة، على ان تتبعها حالة ثانية قوية (نسبيا) نهاية الشهر الحالي".

وأشار الى أن "الذين لا تشملهم امطار الحالة الأولى، يكون التعويض بالحالة الثانية".



موضحا أن التحديثات تشير الى أن مدن شرق العراق هي الأعلى في كميات الامطار في الحالتين مبدئيا، بينما ودهوك وشمال نينوى هي الأقل".

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