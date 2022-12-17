تربية المثنى تنجز الكلف المالية الخاصة بتثبيت المحاضرين والإداريين (وثيقة)

2022/12/17 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

أعلن محافظ المثنى أحمد منفي جودة، اليوم السبت، إكمال الإجراءات الخاصة بتثبيت المحاضري والإداريين وزارة التربية على الملاك الدائم.

وبحسب وثيقة صادرة من وزارة التربية حصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذا لقانون الأمن الغذائي والدعم الطارئ تم توفير المبلغ اللازم لغرض تثبيت محاضري وإداري محافظة المثنى على الملاك الدائم في مديرية التربية".

وأضافت الوثيقة أنه "تبدأ أسماء المحاضرين الذين تم تثبيتهم بالتسلسل رقم 1 باسم ابتسام ثامر شاكر، وتنتهي بالتسلسل 6068 باسم يونس قاسم محمد".

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