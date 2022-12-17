قطر.. مشجع يثير تفاعلا بتغريدة عن

2022/12/17 | 10:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مشجع رياضي تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة نشرها عبر فيها عن اعجابه بـ"الشطاف" بمراحيض مونديال قطر 2022.

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