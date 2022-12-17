2022/12/17 | 10:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، انخفاضاً طفيفاً في الأسواق المحلية.وسجَّلت أسعار بيع الدولار 151400 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 151500 دينار لكل 100 دولار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض اسعار الدولار في بورصة بغداد المركز الخبري الوطني.

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