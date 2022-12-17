وزير الكهرباء يكشف عن خطة جديدة لعمل المحطات

2022/12/17 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، وجود خطة عمل جديدة لعمل المحطات.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء وفور وصوله إلى محافظة بابل عقد اجتماعاً مع الكوادر المتقدمة في كهرباء بابل والكوادر الهندسية في محطة المسيب".

وأكد فاضل أنه في "المرحلة المقبلة هناك خطوات عمل فعلية لزيادة الإنتاج"، داعياً "الكوادر الهندسية والفنية في المحطات ببذل جهد أكبر في عمليات الصيانة وتأهيل المحطات لرفع مستوى الإنتاج".

وأشار الى "وجود خطة عمل جديدة من خلال وضع جداول عمل لكل محطة".

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