العراق مهدد بفقدان 20% من المياه وصولا الى 2040

2022/12/17 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حذر البنك الدولي، السبت، من خطورة الوضع المائي في العراق، مشيرا الى ان البلاد قد تفقد 20% من المياه وصولا الى العام 2040. وقال مسؤول برامج التنمية المستدامة في منطقة المشرق سليم روحانا في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية، إن "المياه قضية بنيوية وحياتية، وهي خاضعة لمسألة العرض والطلب، إذ يتزايد الطلب على المياه في العراق بسبب حداثته ومدنيته، فضلا عن قطاع الزراعة الذي لا يزال يستخدم الطرق القديمة في الري، ما يؤدي بالتالي إلى تقلص كمية المياه مع الوقت".وأضاف روحانا ان "عـامـل التغير المناخي وانخفاض التساقط المطري يمكن أن يزيدا نقص المياه بنسبة 20 % وصولا الى العام 2040"، مشيراً إلى "وجود الكثير من الحلول عبر مراجعة سياسة توزيع المياه في الــري واستخدامات السكان".

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