بابل.. الإطاحة بـ 7 تجار مخدرات بحوزتهم أسلحة وطائرة درون

2022/12/17 | 10:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم السبت، القبض على متهمين بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة وعملات نقدية مزورة وطائرة درون في بابل.

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