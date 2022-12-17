2022/12/17 | 10:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بانطلاق حملة امنية لاعتقال المتحرشين والمخمورين في العاصمة بغداد.

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