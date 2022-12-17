2022/12/17 | 10:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أمطاراً رعدية بدءاً من الأربعاء المقبل.

وذكر بيان للهيئة، أن “الحالة الجوية للبلاد لهذا اليوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون الطقس فيها صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن يوم أمس، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس”، مبيناً أن “درجات الحرارة العظمى سجلت في بغداد وديالى وبابل والنجف الأشرف 21، ودهوك وأربيل 20، وكربلاء المقدسة وصلاح الدين والديوانية والمثنى 22، والناصرية والبصرة 24”.

وأضاف أن “غداً الأحد سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية”.

وأشار إلى أن “يوم الاثنين سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي في المنطقتين الشمالية والوسطى، وسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد”.

وأوضح أن “يوم الثلاثاء المقبل سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الشمالية والوسطى، وسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد”.

ولفت إلى أن “الحالة الجوية للبلاد ليوم الأربعاء المقبل، في المنطقة الوسطى فإن الطقس فيها سيكون غائماً جزئياً الى غائم أحياناً مع تساقط زخات مطر خفيفة بعد الظهر تكون رعدية، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً الى غائم أحياناً مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة ليلاً تكون رعدية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم أحياناً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امطار رعدية تنتظر العراق بدءًا من الاربعاء) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امطار رعدية تنتظر العراق بدءًا من الاربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).