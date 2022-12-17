وزير الكهرباء يكشف وجود خطة عمل جديدة لعمل المحطات

2022/12/17 | 10:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، وجود خطة عمل جديدة لعمل المحطات.

وعقد وزير الكهرباء فور وصوله إلى محافظة بابل اجتماعاً مع الكوادر المتقدمة في كهرباء بابل والكوادر الهندسية في محطة المسيب.

واكد وزير أن “المرحلة القادمة هناك خطوات عمل فعلية لزيادة الانتاج”، داعيا “الكوادر الهندسية والفنية في المحطات ببذل جهد اكبر في عمليات الصيانة وتأهيل المحطات لرفع مستوى الانتاج”.

واشار الى “وجود خطة عمل جديدة من خلال وضع جداول عمل لكل محطة”.

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