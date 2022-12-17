بعد انتقادات عالمية لتعليقها.. تويتر يعيد تفعيل حسابات عدد من الصحفيين

2022/12/17 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

أعلنت إدارة تويتر صباح اليوم السبت إعادة تفعيل حسابات عدد من الصحفيين على المنصة، بعد انتقادات عالمية لتعليقها في وقت سابق.

وقال مالك تويتر إيلون ماسك إنه تمت "إعادة تفعيل حسابات معلقة لعدد من الصحفيين على منصة تويتر".

وقد أثار تعليق تويتر غير المسبوق لحسابات ستة صحفيين ردود فعل سريعة من مسؤولين حكوميين وجماعات ناشطة ومؤسسات صحفية في جميع أنحاء العالم.

وجاء قرار التعليق بسبب مزاعم بأنهم كشفوا مكان وجود إيلون ماسك مالك الموقع.

وأدان مسؤولون من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي تعليق الحسابات، وقال بعضهم إن المنصة تعرض حرية الصحافة للخطر.

ويعمل الصحفيون الستة في وسائل إعلام أميركية من بينها "سي.إن.إن" ونيويورك تايمز وواشنطن بوست.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن معظم هذه الحسابات تناول خبر تجميد حساب مستخدم بسبب تتبُّعِه مسار الطائرة الخاصة بمالك المنصة إيلون ماسك.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الخطوة تشكل سابقة خطيرة.

وأعرب دوجاريك عن قلق المنظمة البالغ إزاء ما وصفه بالتعليق التعسفي لحسابات عدد من الصحفيين على تويتر.

و قال وزير الصناعة الفرنسي رولان ليسكور إنه سيعلق نشاطه على تويتر بعد قرار التعليق.

وعلقت وزارة الخارجية الألمانية بالقول إن التحركات التي تهدد حرية الصحافة لا تروقها.

من جهته، قال ماسك إن قواعد المنصة يجب أن تنطبق على الجميع بمن فيهم الصحفيون، مشيرا إلى أن نشر مكان وجوده يعرضه للخطر.

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