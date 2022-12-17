استقرار اسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في أربيل

2022/12/17 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم السبت، استقرارا في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما واصلت ارتفاعها في اربيل .

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا انخفاضا في سعر صرف بلغ 151500 دينار مقابل 100 دولار".

وأضاف أن "اسعار البيع والشراء سجلت استقرارا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 152,000 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 151,000 دينارا لكل 100 دولار".

أما في اربيل ، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا، حيث بلغ سعر البيع 151800 دينارا لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 151650 دينارا لكل 100 دولار.

فيما سجلت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في أربيل، سعر بيع بلغ 152,000 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 151700 دينارا لكل 100 دولار".

أسعار صرف الدولار في عدد من المحافظات الأخرى:

البصرة - السعر في البورصة

151,550

السليمانية - السعر في البورصة

151,500

الموصل - السعر في البورصة

151,600

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