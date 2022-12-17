شاهد.. رد فعل ماسك بمكالمة مع صحفيين عندما سألوه عن حجب حسابات إعلاميين بتويتر

2022/12/17 | 10:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظر إيلون ماسك حسابات عدد من الصحفيين البارزين في تويتر مساء الخميس، مما دعا إلى التشكيك في التزامه بحرية التعبير.وكشفت إيرين بورنيت ببرنامج آوت فرونت على CNN مكالمة الرئيس التنفيذي لتويتر مع درو هاريل من "واشنطن بوست" وكاتي نوتوبولوس من "Buzzfeed".

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