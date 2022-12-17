2022/12/17 | 11:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تقدم جزيرة بالي الشهيرة في إندونيسيا أجود وأغلى أنواع القهوة في العالم، والمعروفة باسم “كوبي لواك” أو قهوة الزباد، المصنوعة من فضلات حيوان ثديي محلي صغير وهو “الزباد الآسيوي”.و مراحل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قهوة الزباد الإندونيسية..



بن فاخر من مخلفات حيوانية المركز الخبري الوطني.

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