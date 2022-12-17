السيد السيستاني يعزي بوفاة اية الله السيد محمد صادق روحاني

2022/12/17 | 11:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر المرجع الأعلى علي السيستاني بيان تعزية، صباح اليوم، ينعى فيه الروحاني الذي توفي في إيران يوم أمس.وعطلت الحوزة العلمية في النجف، الدرس الديني حداداً على المرجع الديني محمد صادق […]

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