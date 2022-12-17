2022/12/17 | 11:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أوقفت سلطات الأمن في الأردن 44 شخصا شاركوا في أعمال الشغب...

ظهرت المقالة السلطات الاردنية توقف 44 شخصا شاركوا في أعمال شغب في احتجاجات على ارتفاع اسعار المحروقات أولاً على المسلة.

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