امرأة تقتل زوجها وتحرق جثته بمساعدة ابنتهما.. جريمة بشعة بين النجف وكربلاء

2022/12/17 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

كشف مصدر امني، اليوم السبت، تفاصيل جريمة قتل بشعة ارتكبتها امرأة بحق زوجها بمساعدة ابنتهما على الطريق الرابط بين محافظتي النجف وكربلاء .

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم) ان " امرأة اقدمت على قتل زوجها وأحرقت جثته داخل منزلهما قرب العامود (488) على طريق النجف – كربلاء، بمشاركة ابنتهما البالغة من العمر 15 عاماً".

واضاف: أن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال المرأة وابنتها، فيما أخرجت جثة الرجل، مبينا ان "القوات الامنية تجري تحقيقات من الجناة لمعرفة أسباب ارتكابهما الجريمة".

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