وزير الدفاع يصل إلى قاعدة أم قصر البحرية (صور)

2022/12/17 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

وصل وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم السبت، إلى قاعدة أم قصر البحرية للطلاع على آلية العمل فيها.

وقال إعلام وزارة الدفاع في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الدفاع وصل صباح اليوم الى قاعدة ميناء أم قصر للطلاع على آلية العمل فيها."

وأضاف أن "وزير الدفاع وصل برفقة نائب قائد العمليات المشتركة، ومعاون رئيس أركان الجيش للميرة، وقائد طيران الجيش، وعدداً من كبار القادة والضباط في وزارة الدفاع، للاطلاع على مفاصل القاعدة وبناها التحتية وآلية العمل فيها.

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