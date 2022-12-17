ميسي في مواجهة مبابي.. أوراق الأرجنتين وفرنسا لنهائي المونديال

2022/12/17 | 11:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل أن تدور رحاها، الأحد، تبرز أسماء مهمة قد يكون لديها مفاتيح الانتصار والفوز بكأس العالم بالنسبة لطرفي نهائي المونديال: فرنسا والأرجنتين.

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