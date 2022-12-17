المرجعيّة الشيعيّة وإرساء معادلة جديدة لبناء نظام الحكم في العراق

2022/12/17 | 11:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: زكي رضا عُقدَ برعاية الشيخ عبدالمهدي الكربلائي قبل أيّام ملتقى “علمي” ديني وفق بيان من العتبة الحسينيّة بكربلاء تحت عنوان “أثر القيادة الصالحة في نهضة الأمم وتقدمها السيستاني (دام...أكمل القراءة ←

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