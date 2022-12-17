2022/12/17 | 11:54 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكاذيب بايدن تثير غضب قراء "ديلي ميل" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/17 | 11:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكاذيب بايدن تثير غضب قراء "ديلي ميل") نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكاذيب بايدن تثير غضب قراء "ديلي ميل") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).