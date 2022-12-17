2022/12/17 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمصرع صاحب دراجة هوائية إثر حادث مروع في العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عجلة تدهس صاحب دراجة هوائية ومطاردات تنتهي باعتقال سائقها في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عجلة تدهس صاحب دراجة هوائية ومطاردات تنتهي باعتقال سائقها في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).