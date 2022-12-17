2022/12/17 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وفد أمني برئاسة وزير الدفاع محمد سعيد العباسي، اليوم السبت، الى قاعدة ام قصر البحرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد أمني يصل الى قاعدة ام قصر البحرية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد أمني يصل الى قاعدة ام قصر البحرية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).