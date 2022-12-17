2022/12/17 | 12:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قدمت كوادر هندسية وادارية في بلدية الكوفة، اليوم السبت طلبا الى محافظ النجف ، لاعفائها من مناصبها ، بسبب وجود معوقات تمنعها من الاستمرار في العمل .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كوادر في بلدية الكوفة يقدمون طلبات لاعفائهم من مناصبهم..



وثيقة المركز الخبري الوطني.

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