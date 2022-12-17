مطاردة بالسيارات بين سعد الصغير وطليقته تنتهي بحادث دهس

2022/12/17 | 12:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عبدو ديالو، مدافع باريس سان جيرمان السابق، عن سر زميله السابق الفرنسي كيليان مبابي قبل نهائي مونديال قطر بين حامل اللقب فرنسا والأرجنتين.وقال ديالو الذي لعب بجوار مبابي منذ 2019 حتى الصيف الماضي حيث انتقل إلى نادي لايبزيغ الألماني بعقد إعارة إن ميسي ليس لاعبه الأفضل، وتابع: «كيليان يعتبر كريستيانو رونالدو أفضل لاعب على مر التاريخ وبالنسبة إليه لا أحد يصل لرونالدو وهو مستعد للدخول في جدل معك لساعة كاملة إن حاولت أن تقول له إن ميسي أفضل من كريستيانو».صحيفة ليكيب الفرنسية، كشفت في سياق تغطيتها لنهائي مونديال قطر عن كواليس غرفة ملابس باريس سان جيرمان حيث يلعب خصما النهائي ميسي ومبابي.وقال تقرير ليكيب إن مبابي أراد التخلص من كل شيء أرجنتيني في الفريق ولهذا تم بيع أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس ليوفنتوس، وماورو إيكاردي لغلطة سراي، وإقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو وتعيين الفرنسي جالتييه مكانه، لكن الأرجنتيني الوحيد الذي صمد هو ميسي، خصم مبابي في نهائي مونديال قطر.

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