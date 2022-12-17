النزاهة: ضبط 4 حالات تزوير في ديالى بينها تحويل مطلوبين أمنياً وارهابيين الى شهداء ومتضررين

2022/12/17 | 12:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكَّدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذها أربع عمليَّات ضبطٍ لحالات تزويرٍ واختلاسٍ في عددٍ من دوائر مُحافظة ديالى.وقالت الهيئة في بيان: إن “فريق عمل مكتب تحقيق ديالى ضبط مُعاملتي صرفٍ مُزوَّرتين في لجنة تعويض الشهداء والمُتضرِّرين من … Readmore

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