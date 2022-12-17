2022/12/17 | 12:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الجمعة على منح مصر قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مع صرف فوري لشريحة أولى بقيمة 347 مليون دولار، وفق بيان للصندوق.وستستفيد مصر من القرض في برنامج يمتد على 46 شهرا بموجب “تسهيل الصندوق … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق النقد الدولي يوافق على منح مصر قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق النقد الدولي يوافق على منح مصر قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).