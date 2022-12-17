النزاهة تكشف عن تحويل إرهابيين إلى شهداء ومتضررين وإضافة أسماء لقوائم المحاضرين

2022/12/17 | 12:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكَّدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذها أربع عمليَّات ضبطٍ لحالات تزويرٍ واختلاسٍ في عددٍ من دوائر مُحافظة ديالى.

الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ديالى ضبط مُعاملتي صرفٍ مُزوَّرتين في لجنة تعويض الشهداء والمُتضرِّرين من الأعمال الإرهابيَّة والعسكريَّة في المُحافظة، مُبيِّنةً أنَّه تمَّ تزوير موقف السلامة الأمنيَّة في مُعاملتين تعودان إلى مطلوبين ضمن المجاميع الإرهابيَّة المُسلَّحة، لافتةً إلى أنَّه بموجب التزوير تمَّ عدُّهما شهيدين، وصرف مبلغ (50,863,700) مليون دينار لهما.

وأضافت إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة تربية ديالى – الملاك، كشف عن وجود أوامر أداريَّةٍ مُزوَّرةٍ بقوائم المحاضرين في المُديريَّة، مُنوِّهةً بقيام مسؤولة شعبة الملاك السابقة بتحريف وإضافة (44) اسماً إلى قوائم المُحاضرين؛ بالرغم من عدم ورود أسمائهم في الأوامر الإداريَّة الأصليَّة.

وكشفت الدائرة عن تزوير ختم وتوقيع المدير العام لشركة توزيع المُنتجات النفطيَّة – فرع ديالى؛ لصرف منتوج النفط والغاز بموجب إجازاتٍ مُزوَّرةٍ، مُوضحةً أنَّه تمَّ ضبط أصل (57) طلب وكالات غاز ونفط، و(26) طلب إجازة مُولِّدات في الشركة.

وأفادت بضبط أصل دفاتر الشهادات الصحيَّة ودفاتر وصولات الجباية في مُستشفى ديالى البيطريِّ للمُدَّة من (أيار 2022 – تشرين الأول 2022)؛ لوجود تلاعبٍ واختلاسٍ فيها، مُشيرةً إلى قيام مُديرة مُستوصفٍ بيطريٍّ بالتلاعب في مبالغ الجباية واختلاس فرق المبلغ لمصلحتها، وعدم إيداعه في خزينة الدولة، مُبيِّنةً أنَّ العمليَّة تمَّت من خلال إعطاء نسخةٍ للمراجع ذُكِرَ فيها مبلغ أعلى من المذكور في نسخة الدائرة، وقيامها بإعمام نسخة المراجع عبر تطبيق (واتس اب) في كروب فيه ضبَّاط شرطة وأمن وطني لجميع السيطرات الرئيسة في المُحافظات.

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