ضربات روسية تدفع الأوكرانيين إلى ظلامٍ وبرد بعد انقطاع تيار الكهرباء

2022/12/17 | 12:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتحدث المراسل ويل ريبلي من CNN عن تأثير الضربات الروسية على أوكرانيا، حيث دفعت هذه الضربات الصاروخية في أوكرانيا يوم الجمعة المواطنين إلى البرد والظلام، قبل أيام قليلة من العطلة الشتوية.كما أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن صديقه وحليفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون في مينسك يوم الاثنين، وتغزيز تحالفهما.

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