بغداد.. اعتقال عدة متهمين بينهم محكوم غيابياً بالسجن 7 سنوات

2022/12/17 | 12:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية مكافحة الاجرام، اليوم السبت، القاء القبض على عدة متهمين بقضايا مختلفة بينهم محكوم غيابياً بالسجن 7 سنوات في بغداد.

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