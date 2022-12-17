الأمراض الانتقالية تُهدّد مدارس العراق

2022/12/17 | 12:37 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العودة إلى ارتداء الكمامة في القاعات الدراسية كإجراء احترازي (مرتضى السوداني/ الأناضول)

أثار تسجيل المدارس العراقية إصابات مختلفة بالأمراض التنفسية الانتقالية بشكل متسارع حالة من الهلع وسط الأهالي، الذين أجبروا أبناءهم على ارتداء الكمامة في القاعات الدراسية، كإجراء احترازي للتقليل من العدوى، وسط مناشدات لإجراء فحوصات مستمرة للطلاب وعزل المصابين منهم.

ومنذ بداية العام الدراسي الجديد، تصاعدت حدّة الإصابات بأمراض الإنفلونزا، ونزلات البرد وغيرها بين الأطفال، وبدأت تنتشر بشكل متسارع، وتنتقل من المدارس إلى العوائل، فيما لا تتوفر أي إحصائية رسمية عن أعداد الإصابات.

وتؤكد إدارات مجموعة من المدارس أن إصابات هذا العام (وهو العام الذي اعتمد فيه الدوام حضورياً) كثيرة جداً، قياساً بالأعوام التي اعتمدت "التعليم عن بعد".

وقالت هيام البدري؛ مديرة إحدى المدارس في العاصمة بغداد، إن "مدرستها تسجل بشكل شبه يومي إصابات تنفسية مختلفة، ويتم نقل المصابين إلى المراكز الصحية، ويحصلون على رخص عدم الدوام حتى يشفوا"، مؤكدة لـ"العربي الجديد" "أبلغنا الطلاب بارتداء الكمامات داخل القاعات الدراسية، لا سيما أن هناك كثافة عددية، إذ تصل أعداد الطلاب إلى 60 طالباً في قاعات لا تزيد مساحتها عن 20 متراً".

وأشارت إلى أن "كثرة الإصابات والرخص الممنوحة للطلاب المرضى تؤثر سلباً على سير التعليم بشكل عام"، داعية وزارة الصحة إلى "زيادة الاهتمام بجانب الرقابة الصحية في المدارس، وإجراء فحوصات مستمرة، لأجل تحجيم عدد الإصابات".

وتسببت تلك الإصابات بحالة من الخوف لدى الأهالي، الذين يُحمّل بعضهم وزارة الصحة المسؤولية عن متابعة الملف، وقال أبو عبد الله، وهو أب لطفلين في إحدى مدارس بغداد، إن "أبنائي نقلوا الأمراض من المدرسة إلى داخل المنزل.



أصيب عبد الله بإنفلونزا حادة، ومن ثم تفشت في العائلة كلها"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "ابنه شفي من الإصابة الأولى، إلا أنه مرض مرة أخرى بعد نحو 20 يوماً من شفائه".

وأكد أن "الأمراض بدأت تؤثر سلباً على دوامه في المدرسة وحصوله على الدروس"، مشدداً على أن "على الحكومة ووزارة الصحة أن تهتم بالملف، وتتابعه وتضع الخطط والمعالجات المطلوبة لتحجيمه ومنع انتشار تلك الأمراض".





عضو الفريق الطبي الإعلامي في وزارة الصحة ربى فلاح قلّلت من خطورة تلك الإصابات، مؤكدة لـ"العربي الجديد" أن "فصل الشتاء بشكل عام تكثر فيه الأمراض التنفسية الانتقالية، والإصابات في المدارس تتزايد حتماً لكونها تضم فئات عمرية مختلفة وكثافة عددية في قاعات الدراسة، ولهذا السبب تكون عرضة للإصابات بالأمراض بشكل كبير".

وأشارت "لدينا فرق صحية تعمل على متابعة المدارس والحالات المرضية فيها بشكل مستمر، من خلال المعالجة والكشف والتحري"، مشددة على أن "العودة لارتداء الكمامات واتباع الإجراءات الوقائية في المدارس باتا أمراً ضرورياً جداً، لا سيما أننا لم نتخلص بشكل نهائي من فيروس كورونا".

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