2022/12/17 | 12:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطأ إداري يتسبب بإرجاع طالب في السادس ادبي الى الثاني متوسط (فيديو) المركز الخبري الوطني.

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