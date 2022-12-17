"اغتصب ابنته اكثر من مرة".. تفاصيل جريمة قتل امرأة لزوجها بين النجف وكربلاء

2022/12/17 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

كشف مصدر أمنى، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة لجريمة قتل ارتكبتها امرأة بحق زوجها بين النجف وكربلاء.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "الجريمة ارتكبت بشكل منظم وبتدبير عشيرة الزوجة، وذلك بسبب تعاطي المجني عليه مخدرات الكريستال والقيام باغتصاب ابنته لا كثر من مرة ".





وكان مصدر امني قد كشف في وقت سابق من اليوم السبت، تفاصيل جريمة قتل بشعة ارتكبتها امرأة بحق زوجها بمساعدة ابنتهما على الطريق الرابط بين محافظتي النجف وكربلاء.

وذكر المصدر أن " امرأة اقدمت على قتل زوجها وأحرقت جثته داخل منزلهما قرب العامود (488) على طريق النجف – كربلاء، بمشاركة ابنتهما البالغة من العمر 15 عاماً"، مضيفا أن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال المرأة وابنتها، فيما أخرجت جثة الرجل، مبينا ان "القوات الامنية تجري تحقيقات من الجناة لمعرفة أسباب ارتكابهما الجريمة".

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