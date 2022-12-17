بالوثيقة.. معلومات استمارة تمليك الدور السكنية الزراعية

2022/12/17 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

كشفت وثيقة صادرة من ديوان محافظة واسط، اليوم السبت، عن استمارة التقديم الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء لتمليك الدور السكنية الزراعية.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، "نظمت هذه الاستمارة لغرض تمليك الدور السكنية المشيدة ضمن المناطق المأهولة وداخل التصاميم الأساسية للمدن (العشوائيات) ولايتم شمول الدور المتفرقة".

وفي وقت سابق، وجه محافظ واسط محمد جميل المياحي، بالمباشرة بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتمليك الاراضي السكنية ذات الجنس الزراعي.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ واسط في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "محافظ واسط محمد جميل المياحي وجه بالمباشرة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم 320 والشروع بتمليك المنازل ذات جنس الأرض الزراعي لساكنيها".وكان مجلس الوزراء قد صوت على قرار تمليك الأراضي التي تم تغيير استعمالها لأغراض السكن وتحويل جنس الأراضي الزراعية الى سكنية بصورة اكثر تنظيماً، وتكون خاضعة لضوابط ومحددات قانونية معينة، وتضمن القرار عدة شروط وضوابط .

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