2022/12/17 | 12:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، أن الحكومة تعمل على توفير كلِ ما يحققُ الاستثمار الأمثل للثروات الطبيعية والبشرية عبر إصلاحاتٍ اقتصادية، مشددا على ضرورة ايجاد الشراكة القوية مع القطاع الخاص. وقال السوداني خلال كلمة خلال افتتاحه اعمال الدورة 29 للمؤتمر الهندسي العربي في بغداد "انني ارحب بانعقاد المجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب بدورته الثامنة والسبعين في رحاب مدينة بغداد، ونبارك لأعمال المؤتمر المنعقد تحت عنوان "المجتمع المعلوماتي والتقنيات المتقدمة في الوطن العربي" الذي دعت له نقابة المهندسين العراقية واتحاد المهندسين العرب".واضاف "نستحضر اليوم التاريخ والحضارة في مؤتمركم، فمصطلح الهندسة والعقلية الهندسية بالمعنى الشامل يعني العمود الفقري لمعظم الحضارات التي قامت"، مشيرا الى ان "العلوم الهندسية أسهمت في تطوّر المجتمعات بشكل لافت ومذهل، وقدّمت الحياة بشكل أفضل وأيسر وأكثر تنظيماً، وشاركت في تحسين أوجه الخدمات".ولفت السوداني الى ان" نقابة المهندسين العراقية التي تأسست عام 1959، و التي تحتضن مؤتمركم اليوم، تعد إحدى أعرق النقابات المهنية في العالم العربي.



حيث ساهمت بشكل كبير في قيادة مهنية للعمل الهندسي، وحازت ثقة المجتمع بما جعلها البيت الآمن لحماية المهنة ورعاية مصالح المستفيدين، ومركزاً للخبرة والاستشارة المهنية، وقادت المجتمع الهندسي ليكون منافساً إقليمياً وعالمياً".وأوضح، انه "في الوقت الذي أشيد فيه بدور المهندسين العراقيين عبر كل الظروف التي مر بها وطننا العزيز، أحيّي صبرهم وتمسكهم بمهنيتهم العالية وحرصهم على تقديم الأفضل في مجالاتهم المختلفة".وتابع ان "حكومتنا تعمل على توفيرِ كلِّ ما يحققُ الاستثمارَ الأمثل للثروات الطبيعية والبشرية عبر إصلاحاتٍ اقتصادية تركزُ على تحسين بيئة العمل وتذليل العقبات أمام الخبرات والكفاءات، وتنويع مصادر الدخل لا يمكنُ أنْ يتحققَ دونَ شراكة واضحة وجادة مع القطاع الخاص".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: الحكومة تعمل على توفيرِ ما يحققُ الاستثمارَ الأمثل للثروات ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: الحكومة تعمل على توفيرِ ما يحققُ الاستثمارَ الأمثل للثروات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).