الفيفا يرفض طلباً بالسماح للرئيس زيلينسكي ببث رسالة سلام قبل مباراة نهائي كأس العالم

2022/12/17 | 12:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوم واحد ويسدل الستار على بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر لكن خبرا صادما تلقاه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الفيفا.بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، فإن زيلينسكي طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) السماح له … Readmore

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