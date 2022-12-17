مسعود بارزاني: علم كوردستان هو رمز التضحية والسلام والتعايش

2022/12/17 | 12:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، علم كوردستان بأنه “رمز التضحية والسلام والتعايش”.وقال مسعود بارزاني، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمناسبة يوم العلم الكوردستاني، إن “علم كوردستان هو رمز مشترك لشعب كوردستان وللتضحية والسلام والتعايش”.… Readmore

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