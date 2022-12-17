2022/12/17 | 13:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ التونسيون صباح السبت، التوافد على مكاتب الاقتراع، لانتخاب أعضاء البرلمان، في الانتخابات التشريعية الأولى من نوعها في ظل الدستور الجديد.

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