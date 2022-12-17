جريمة اغتيال غامضة.. اوامر بتشديد الإجراءات الامنية على طريق بغداد - كركوك

2022/12/17 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن صدور اوامر بتشديد الإجراءات الامنية على طريق بغداد_ كركوك بعد حصول جريمة اغتيال غامضة مساء الامس في الطريق ذاته.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إنه "عثر في ساعة متأخرة من مساء الامس، على مدني داخل مركبة في حالة حرجة جدا اثر محاولة اغتياله من قبل مجهولين على طريق كركوك- بغداد قرب قضاء الخالص (20كم شمال بعقوبة)".

واضاف، أن "المجني عليه في حالة حرجة في ردهات طوارئ مستشفى بعقوبة بعد نقله اليه"، مبيناً أنه "تم التعرف على هويته لكن دوافع الجريمة لاتزال غامضة".

وأشار المصدر الى أن "أصدرت أوامر بتشديد الإجراءات على طريق كركوك- بغداد لدواعي امنية ولطمأنة الاهالي خاصة وانه طريق استراتيجي يربط كردستان ببغداد من خلال ديالى".

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