خبير قانوني يوضح امكانية تشريع قانون خاص بالمثلية

2022/12/17 | 13:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اوضح الخبير القانوني علي التميمي ،اليوم السبت، امكانية تشريع قانون خاص بالمثلية .وقال التميمي في حديث صحفي ، انه “كانت عقوبة اللواطة في صدر الإسلام هي أما الحرق أو الرمي […]

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