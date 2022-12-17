عراف برازيلي يكشف اسم المنتخب الفائز بكأس العالم

2022/12/17 | 13:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني توقع العراف البرازيلي آتوس سالومي الملقب بـ”نوستراداموس الحي”، فوز منتخب الأرجنتين بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر. ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية فقد نجح سالومي، في الأمر بشكل […]

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